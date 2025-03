Euronext: programme de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir finalisé le programme de rachat d'actions annoncé le 7 novembre 2024, au cours duquel 2.692.979 actions, soit environ 2,58% de son capital social ont été rachetées à un prix moyen de 111,40 euros par action.



Ce programme de rachat a été exécuté par un intermédiaire financier dans le respect des règles et réglementations applicables, et sur la base de l'autorité conférée par l'assemblée générale des actionnaires d'Euronext le 15 mai 2024.



L'assemblée générale devant se réunir le 15 mai prochain sera saisie pour autoriser le directoire du groupe de Bourses à confirmer l'annulation par voie de retrait des actions acquises dans le cadre du programme.





Valeurs associées EURONEXT 122,60 EUR Euronext Paris -0,24%