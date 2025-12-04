Euronext, plus forte baisse du CAC0 à la clôture du jeudi 4 décembre 2025 -

(AOF) - Euronext (-1,86% à 126,30 euros)

Le titre de la Bourse paneuropéenne, qui a intégré l'indice phare de la place parisienne fin septembre, a subi une deuxième séance de suite en territoire négatif. Sur un mois, il progresse de 1,92%.

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance vers les 2/3 du chiffre d’affaires des activités non liées aux volumes de transactions ;

- Maintien de la solidité financière : dette nette avec effet de levier de 1,8 à fin juin.

Défis

- Intégration au CAC 40 depuis le 22 septembre ;

- Evolution des relations avec Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Intégration opérationnelle à venir de la Bourse grecque Hellenic Exchange, après clôture de l’offre publique d’échange, d’Admincontrol et de Nordic power futures ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Après une hausse de 12,8 % des revenus et du bénéfice net au 1 er semestre 2025, confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;