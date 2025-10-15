Euronext, plus forte baisse du CAC 40 et du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 15 octobre 2025

(AOF) - Euronext (-2,24%, à 126,80 euros)

Au lendemain d'un léger repli de 0,15%, le titre Euronext poursuit sa baisse. Ses concurrents allemand et britannique sont aussi sous pression. L'action de l'opérateur boursier paneuropéen subit de logiques prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq hausses consécutives entre le 7 et le 13 octobre pour un gain cumulé de 4,93%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance vers les 2/3 du chiffre d’affaires des activités non liées aux volumes de transactions ;

- Maintien de la solidité financière : dette nette avec effet de levier de 1,8 à fin juin.

Défis

- Intégration au CAC 40 depuis le 22 septembre ;

- Evolution des relations avec Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Intégration opérationnelle à venir de la Bourse grecque Hellenic Exchange, après clôture de l’offre publique d’échange, d’Admincontrol et de Nordic power futures ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Après une hausse de 12,8 % des revenus et du bénéfice net au 1 er semestre 2025, confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;