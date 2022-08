Euronext Paris: nos conseils sur les 10 dernières introductions

Les secteurs technologiques au sens large, de l’électronique à la biotech et aux énergies renouvelables, concentrent la quasi-totalité des introductions recensées depuis le début de l’année. (© AFP)

Seule une poignée de petites sociétés ont fait leurs premiers pas à la Bourse de Paris depuis le début de l’année. L’environnement mondial marqué par des tensions géopolitiques et le retour de l’inflation n’est pas favorable à ce type d’opérations financières, qui sont loin d’être toujours gagnantes pour les nouveaux actionnaires. L’occasion de faire le point sur nos recommandations sur ces entreprises qui ont récemment bravé les éléments boursiers.

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas sur Euronext Paris.

Alors que 2021 s’inscrivait comme l’un des meilleurs millésimes de la décennie en termes d’introductions en Bourse (en anglais IPO pour initial public offering), 2022 se profile comme une année à oublier sur fond de guerre en Ukraine, de chute des valorisations, de regain d’inflation et de volatilité sur les marchés financiers.

Conséquence, les huit premiers mois de l’année ont été extrêmement peu actifs de ce point de vue : Euronext n’a enregistré que dix admissions avec appel public à l’épargne (APE) pour seulement 310 millions d’euros levés sur les marchés.

Ont été exclus du décompte Euroapi (la scission de Sanofi n’a pas donné lieu à une levée de fonds) ainsi que les différentes opérations réservées aux investisseurs professionnels tels que les Spacs (coquilles vides soutenues par de grands investisseurs et censées concrétiser des acquisitions dans les deux années suivant leur cotation) - à l’image de l’entrée en Bourse d’ Eureking et des mises sur orbite de Deezer et Teract - les cotations directes (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, Smaio) et les transferts en provenance d’Euronext Access (ex-Marché libre) sans APE comme Hopium.

Au final, cela marque un véritable coup d’arrêt par rapport à la même période