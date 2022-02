Euronext Paris : attention aux levées de fonds furtives !

Rapides et flexible, ces financements conviennent aux petites entreprises en quête d'argent frais. (© Fermentalg / Catana / Global Bioenergies / C Breschi)

L’AMF alerte sur les excès des financements alternatifs. Pour autant, ces opérations permettent à des sociétés cotées de traverser une mauvaise passe. Nos conseils sur 15 valeurs.

En Bourse, on les surnomme les «zombies». Ces sociétés cotées qui ont abusé des financements dilutifs ne valent quasiment plus rien.

C’est typiquement le cas d’ Archos , par exemple. Alors que ses actions seront regroupées le 11 mars prochain à raison de 10.000 actions anciennes contre 1 action nouvelle, elle est actuellement cotée sur le compartiment Euronext Growth entre 0,0001 et 0,0002 euro. Pour les actionnaires, c’est la Bérézina. Il y a seize ans jour pour jour, le titre valait plus de 60 euros. Et le capital de l’entreprise comptait environ 8 millions d’actions contre plus de... 15,8 milliards aujourd’hui !

En quête d'argent frais

Pourtant, malgré cette descente aux enfers, la société est encore active et son action toujours cotée en Bourse. Mais il n’y a pas de miracle. Alors que ses comptes révèlent des fonds propres négatifs, Archos survit jusqu’à présent grâce à la succession d’opérations financières dilutives, connues sous le nom d’equity line ou financement alternatif.

Pour les entreprises de petite taille en quête d’argent frais, ces financements ont l’avantage d’être rapides et flexibles, surtout quand les lignes de crédit bancaires sont asséchées.

Montée par un intermédiaire financier spécialisé comme Kepler Cheuvreux, Alpha Blue Ocean, Park Partners ou Negma, l’opération dite de financement alternatif consiste à apporter des