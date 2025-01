Euronext: nouveau rachat d'un spécialiste de l'électricité information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mardi la signature d'un accord contraignant en vue de faire l'acquisition des activités de 'futures' sur les prix de l'électricité dans les pays nordiques appartenant au Nasdaq.



Aux termes de l'accord, le trading des instruments dérivés sur l'électricité actuellement réalisé sur le Nasdaq seront opérés par Euronext Amsterdam, avec une compensation assurée par Euronext Clearing.



Dans un communiqué, Euronext indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 'Innovate for Growth 2027' qui prévoit une accélération dans les métiers des contrats 'futures' sur l'électricité après le rachat de 'Nord Pool' conclu en 2019.



L'opérateur boursier, qui ne dévoile pas le montant de la transaction, indique simplement que celle-ci sera financée à partir de sa trésorerie à disposition.



Euronext et le Nasdaq disent vouloir oeuvrer à une 'transition en douceur', avec l'objectif de faire migrer dans la plateforme dans le courant du premier semestre 2026.



Suite à cette annonce, l'action Euronext progressait de 1,3% mardi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un repli de 0,1%, ce qui porte à plus de 35% sa hausse sur les 12 mis écoulés.





Valeurs associées EURONEXT 111,00 EUR Euronext Paris +0,73%