Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: Les transactions se déroulent normalement Reuters • 20/10/2020 à 14:24









20 octobre (Reuters) - Euronext NV ENX.PA : * LES TRANSACTIONS SE DÉROULENT NORMALEMENT SUR LES MARCHÉS D'EURONEXT * EURONEXT TRAVAILLE SUR LE TRAITEMENT DES TRANSACTIONS DE LA VEILLE VERS LES CCP Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.66%