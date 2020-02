Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext-Légère hausse du résultat net PDG 2019 Reuters • 12/02/2020 à 17:54









12 février (Reuters) - Euronext NV ENX.PA : * EURONEXT-RESULTAT NET PDG DE 222,0 MLNS C. 216,0 MLNS UN AN PLUS TÔT * EURONEXT- DIVIDENDE PROPOSE POUR 2019 DE €1,59 PAR ACTION EURONEXT- EBITDA DE 399,4 MLNS D'EUROS EN 2019 C. 354,3 MLNS UN AN PLUS TÔT Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.62%