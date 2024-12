Euronext: le titre surperforme, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - L'action Euronext surperforme le reste du marché parisien vendredi matin, à la faveur d'une note de Deutsche Bank qui a relevé ses prévisions de résultats et son objectif de cours sur l'opérateur boursier.



Dans une étude, l'analyste fait remarquer que le titre a récemment atteint des plus hauts absolus grâce à la réalisation de ses prévisions et à la mise en place de rachats d'actions.



L'intermédiaire indique s'attendre à ce que cette dynamique favorable se poursuive en 2025, ce qui n'empêche pas que la valeur accuse encore une décote notable vis-à-vis de ses comparables.



Dans ce contexte, DB dit revoir à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe et relever son objectif de cours de 115 à 122 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



A 10h40, le titre Euronext avançait d'environ 0,5%, portant ses gains annuels à près de 38%, alors qu'au même moment l'indice SBF 120 grappillait moins de 0,1%.





