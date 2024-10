Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: lancement de nouvelles options sur actions information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement d'une gamme élargie d'options sur actions uniques en Allemagne, en Irlande et au Portugal, avec effet ce lundi, renforçant encore sa position en tant qu'acteur clé sur le marché européen des produits dérivés.



Le groupe de Bourses lance ainsi 21 nouvelles 'single stock options' allemandes (complétant sa couverture de tous les composants du DAX40), six irlandaises (les premières qu'Euronext cote sur des actions irlandaises) et quatre portugaises.



'Cela nous permet non seulement d'élargir notre offre de dérivés sur actions, mais aussi d'ouvrir la voie à de futurs lancements de produits dans le cadre du plan stratégique à présenter en novembre', indique Anthony Attia, global head of derivatives and post-trade.





