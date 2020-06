Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext lance un nouvel indice "ESG", partenariat avec Ethics & Boards Reuters • 17/06/2020 à 18:45









PARIS, 17 juin (Reuters) - Euronext ENXT.PA a annoncé mercredi la création d'un nouvel indice "ESG 80", qui regroupe les 80 entreprises européennes les plus performantes en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. Cet indice "bas carbone", créé en partenariat avec Vigeo Eiris Moody's, répond à une demande de plus en plus pressante des sociétés de gestion qui souhaitent bénéficier d'indices de référence en la matière afin de "verdir" leur portefeuilles. Des sociétés comme Air Liquide, Danone, Heineken, Nokia et Kering figurent dans la composition de cet indice. Afin de renforcer son offre ESG, l'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin, a également annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord de partenariat avec le cabinet français Ethics & Boards, spécialisé dans l'évaluation des performances des sociétés cotées en matière de gouvernance. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.45% AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.11% DANONE Euronext Paris +0.19% KERING Euronext Paris +2.39% NOKIA XETRA +1.19% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%