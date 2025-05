Euronext: la volatilité a dopé les volumes en avril information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant de NYSE Euronext a nettement progressé au mois d'avril tandis que l'activité sur le front des introduction en Bourse (IPO) est restée toujours aussi déprimée, selon les données publiées vendredi soir par la Bourse paneuropéenne.



La maison mère des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne Milan et Oslo indique dans un communiqué que le volume moyen des transactions quotidiennes a augmenté de 15% à 3,86 millions par rapport à mars 2025.



D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à avril 2024, les volumes d'échange sur ses marchés 'cash' affichent une hausse de 51%.



Sur les quatre premiers mois de l'année, leur progression atteint 31% à plus de 3,20 millions.



Sur les marchés dérivés, qui incluent à la fois les actions, les indices et les matières premières, le volume moyen quotidien a progressé de 0,7% d'un mois sur l'autre et de 6,4% sur un an, à 712.389 transactions.



Le mois d'avril a été marqué par un regain de volatilité sur les marchés financiers mondiaux avec la mise en place, dès le début du mois, des nouveaux droits de douane de l'administration Trump, qui se sont révélés beaucoup plus prohibitifs que prévu.



Pour ce qui concerne les IPO, Euronext indique qu'aucune entrée en Bourse n'a eu lieu sur ses marchés le mois dernier. Depuis le début de l'année, seules huit opérations se sont matérialisées, contre 13 sur le même période de 2024.



Euronext a lancé le mois dernier un prospectus commun européen 'standardisé' destiné à redynamiser le marché des IPO en perte de vitesse du fait de l'environnement économique et politique compliqué du moment.



Le groupe assure avoir commencé à constater un certain intérêt de la part de sociétés qui auraient pu précédemment s'intéresser aux USA, mais qui semblent désormais plutôt pencher pour l'Europe en raison qui règne actuellement Outre-Atlantique.



Malgré la parution de ces chiffres, l'action Euronext reculait de 0,9% lundi matin à la Bourse de Paris, mais affiche encore un gain de plus de 36% cette année.





Valeurs associées EURONEXT 146,5000 EUR Euronext Paris -1,94%