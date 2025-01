Euronext: iBabs intègre la liste 'G-Cloud 14' en GB information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé lundi que sa filiale de dématérialisation des conseils d'administration iBabs était désormais inscrite sur la liste du 'G-Cloud 14', une initiative en matière de marchés publics mise en place par le gouvernement britannique .



Cette inclusion va permettre à iBabs de répondre aux appels d'offres simplifiés lancés par les administrations publiques britanniques dans le cadre de ce dispositif qui s'appuie sur une sélection de partenaires officiels certifiés.



Créé en 2011 et racheté par Euronext en 2017, iBabs propose une suite de logiciels de gestion des conseils d'administration et de comités de directions censée simplifier l'organisation des réunions.



Au-delà d'outils de visioconférence, iBabs permet d'éviter l'impression de papier via la numérisation des documents préparatoires aux réunions, tout en proposant un modèle de PV.



Sa clientèle est aujourd'hui composée à 50% d'organisations publiques, telles que des conseils municipaux, départementaux ou régionaux.





Valeurs associées EURONEXT 106,20 EUR Euronext Paris -1,03%