Euronext: hausse des volumes sur les marchés cash en mars information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés au comptant d' Euronext ont fortement augmenté au mois de mars, selon les derniers chiffres publiés lundi soir par l'opérateur boursier paneuropéen.



Sur un mois, par rapport à février 2025, les volumes quotidiens moyens traités sur les marchés 'cash' du groupe se sont accrus de 12% à près de 3,4 millions de transactions, précise Euronext dans un communiqué.



D'une année sur l'autre, le volume quotidien moyen grimpe de 34%.



Sur l'ensemble du premier trimestre, le volume quotidien moyen sur les marchés au comptant s'inscrit en hausse de 24%.



L'activité sur dérivés a quant elle bondi de 8,6% d'un mois sur l'autre et de 6,8% en rythme annuel, à la faveur essentiellement du dynamisme des échanges sur les options sur indices.



Ces bons chiffres sont publiés alors que de nombreux indices boursiers européens, comme le DAX ou le STOXX Europe 600, ont établi de nouveaux plus hauts historiques le mois dernier, avant l'onde de choc provoquée la semaine dernière par l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump.



Côté introductions en Bourse, Euronext n'a recensé qu'une opération le mois dernier, contre trois le mois précédent, confirmant le récent ralentissement du marché des IPO.





