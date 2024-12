Euronext: hausse des volumes d'échange en novembre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés européens au comptant d'Euronext ont bondi de 13% en novembre par rapport à novembre 2023, selon les chiffres publiés hier soir par l'opérateur boursier.



Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à octobre 2024, les volumes quotidiens moyens sur les marchés 'cash' affichent une hausse de 11% à près de 2,6 millions de transactions, précise Euronext dans un communiqué.



Ce rebond des volumes d'activité correspond à l'épisode de volatilité qu'ont traversé les Bourses mondiales le mois dernier, dû notamment à l'élection présidentielle américaine et aux soubresauts politiques en France.



Sur les 11 mois de 2024 jusqu'ici écoulés, le volume quotidien moyen s'établit à moins de 2,5 millions de transactions, soit 4% de moins qu'au cours de la même période de 2023.



Les échanges sur les marchés dérivés européens d'Euronext - qui incluent à la fois les options et 'futures' sur les actions et les matières premières - ont augmenté de 5,1% d'un mois sur l'autre et de 2,6% par rapport à octobre 2023.



Euronext dit par ailleurs avoir enregistré trois introductions en Bourse, dont celle de la start-up française dédiée à l'IA générative LightOn, contre deux en octobre 2024 et trois en novembre 2023.





