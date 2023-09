Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: forte baisse de l'activité cash au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés au comptant d'Euronext ont chuté de 19% en août par rapport à la même période de l'an dernier, montrent les derniers chiffres publiés jeudi par l'opérateur boursier.



Le volume moyen des transactions quotidiennes (ADV) a ainsi atteint 2,1 millions le mois dernier, contre 2,6 millions en août 2022.



Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à juillet 2023, les volumes quotidiens moyens sur les marchés cash d'Euronext se sont contractés de 6%, précise Euronext dans un communiqué.



Sur les huit mois déjà écoulés de 2023, le volume quotidien moyen s'établit là encore en baisse, à 2,5 million de transactions, soit 31% de moins qu'au cours de la même période de 2022 (3,6 millions).



Pour mémoire, les marchés européens s'étaient montrés beaucoup plus volatils en août 2022, le CAC 40 ayant perdu près de 6% sur la période, en raison d'une vague de ventes consécutive à l'envolée de l'inflation et au durcissement du ton des banques centrales.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +0.08% EURONEXT Euronext Paris +0.61%