Euronext-Ebitda supérieur aux attentes au T3, rachat d'actions pour €250 mlns

Euronext ENX.PA a annoncé jeudi un plan de rachat d'actions de 250 millions d'euros après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par la hausse des revenus et les efforts de réduction des coûts.

"Ce programme souligne notre approche proactive en matière d'allocation du capital et la confiance de la direction d'Euronext dans les perspectives de croissance attractives du groupe", a déclaré le directeur général Stéphane Boujnah dans un communiqué.

L'opérateur des Bourses de Paris, de Milan ou encore d'Amsterdam a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (Ebitda) ajusté de 276,7 millions d'euros sur la période juillet-septembre, en hausse de 12% sur un an et dépassant les 270 millions attendus par les analystes dans un consensus fourni par l'entreprise.

Selon Euronext, qui s'apprête à finaliser son exercice fiscal le plus profitable depuis sa création en 2000 et est entré au CAC 40 .FCHI en septembre, 60% du chiffre d'affaires total provient d'activités non liées au volume.

"Euronext n'est plus un indicateur des volumes d'actions", a déclaré Stéphane Boujnah à Reuters.

Le groupe a par ailleurs relevé à 670 millions d'euros sa prévision concernant les coûts d'exploitation sous-jacents hors dépréciations et amortissements pour 2025, contre 660 millions d'euros précédemment.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mateusz Rabiega, édité par Blandine Hénault)