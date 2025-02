Euronext: des dérivés sur les emprunts d'Etat européens information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mardi qu'il allait poursuivre sa stratégie consistant à se développer sur les marchés à terme avec le lancement d'une offre de produits dérivés sur les obligations d'Etat européennes.



Ces 'mini' contrats 'futures' - qui seront négociés sur sa place milanaise dédiée aux dérivés et options - doivent permettre aux investisseurs particuliers, mais aussi aux gérants d'actifs de se couvrir contre une évolution éventuellement défavorables des BTP italiens à dix et 30 ans, des OAT françaises, des Bunds allemands et des Bonos espagnols.



L'entrée en service de la nouvelle plateforme est prévue en septembre 2025.



Le groupe précise que son offre se basera à la fois sur sa technologie de négociation Optiq, son systèmes électronique MTS spécialisé dans les obligations du secteur privé et sa filiale MOT de placement obligataire auprès des particuliers.



Dans un communiqué, Euronext explique que l'initiative s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 'Innovate for Growth 2027' qui vise à concevoir des produits innovants répondant aux besoins des marchés.



'Euronext est maintenant devenue la destination de choix pour les nouveaux produits dérivés en Europe grâce à l'efficacité de notre chambre de compensation européenne, Euronext Clearing', se félicité Anthony Attia, le responsable des activités de dérivés et post-négociations chez Euronext.



L'action Euronext progressait de 0,7% suite à ces annonces, dans un marché parisien en repli de 0,2%, ce qui porte à plus de 45% ses gains sur les 12 derniers mois.





Valeurs associées EURONEXT 119,00 EUR Euronext Paris +1,19%