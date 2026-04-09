Euronext dans le vert après ses chiffres de mars
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:04
"La dynamique de février s'est poursuivie en mars avec une croissance positive en glissement annuel dans tous les segments, à l'exception des titres à revenu fixe", constate ce matin ING, qui maintient son conseil "achat" et son objectif de cours de 151 EUR.
Sur les marchés d'actions au comptant ( cash ), le volume quotidien moyen (ADV) d'Euronext a ainsi grimpé de 16,9% le mois dernier par rapport à mars 2025, pour atteindre un montant d'environ 18,7 MdsEUR ( 13,5% en rythme séquentiel).
L'ADV sur les marchés des dérivés financiers a quant à lui augmenté de 12,3% en mars en comparaison annuelle, pour atteindre 726 182 transactions, tandis que celui des dérivés sur matières premières ( commodity ) s'est accru de 15,7%.
"Le trimestre dans son ensemble a enregistré une forte croissance dans tous les segments d'activité", souligne plus largement ING. Sur les trois premiers mois de l'année, l'ADV a ainsi augmenté de 4,4% en comparaison annuelle, à 614 478 transactions.
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