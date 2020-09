Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext confirme le dépôt d'une offre sur Borsa italiana Reuters • 14/09/2020 à 08:19









PARIS (Reuters) - Euronext a confirmé lundi le dépôt d'une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa italiana, en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque Intesa Sanpaolo. Borsa Italiana est mise en vente par le London Stock Exchange, qui doit permettre au groupe britannique d'obtenir le feu vert des autorités européennes au rachat de l'entreprise de données et d'analyses financières Refinitiv, pour 27 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros). Deutsche Börse a également manifesté son intérêt. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +0.22% EURONEXT Euronext Paris -1.08% LSE GROUP LSE +0.22%