Euronext confirme être en discussion avec CDP sur l'acquisition de Borsa Italiana

11 septembre (Reuters) - Euronext NV ENX.PA : * CONFIRME QU'ELLE EST EN DISCUSSION AVEC LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ("CDP") POUR SOUMETTRE UNE OFFRE AU LONDON STOCK EXCHANGE GROUP POUR L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS ET DES PRINCIPAUX ACTIFS OPÉRATIONNELS DE BORSA ITALIANA Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.90%