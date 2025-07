Euronext confirme discuter le rachat de l'opérateur boursier grec

(AOF) - Réagissant à de récentes spéculations, Euronext a confirmé avoir entamé des discussions avec le conseil d'administration du Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange (Athex), l'opérateur grec des marchés de capitaux, au sujet d'une éventuelle offre. Cette offre potentielle serait structurée comme un échange d'actions valorisant l'opérateur grec à 6,90 euros par action, conduisant à un taux de conversion fixe de 21,029 actions ordinaires Athex pour chaque nouvelle action Euronext.

Sur la base du cours de l'action Euronext de 145,10 euros au 30 juin 2025, l'offre potentielle valoriserait sa cible 399 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

La soumission d'une offre serait notamment soumise à une due diligence.

" Il n'y a aucune certitude, à ce stade, que cela aboutira à un accord ou à une transaction, ni qu'une offre sera faite ", a prévenu Euronext.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance, à 59 % du chiffre d’affaires, des activités non liées aux volumes de transactions;

- Maintien de la solidité financière : capitaux propres de 4 ,4Mds€, disponibilités de 2,2 Mds€ et dette nette donnant un effet de levier de 1,4, d’où un relèvement de sa notation.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne et diversité des réglementations nationales ;

- Intégration du marché commun des dérivés en électricité, Nordic power futures, à partir du 1er semestre 2026 ;

- Evolution du dossier Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Ambitions 2025 : construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027, soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus) ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,48 €, soit un taux de distribution de 50 % et poursuite du programme de rachat d’actions de 300 M€ lancé en novembre.