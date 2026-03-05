 Aller au contenu principal
Euronext complète son offre de dérivés avec des mini-options sur ETF
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:47

Euronext a annoncé jeudi le lancement de mini-options sur une série de fonds indiciels cotés (ETF), une initiative visant à diversifier encore davantage son offre en matière de produits dérivés.

Dans un communiqué, l'opérateur boursier explique que ces nouvelles cotations, qui reflètent l'intérêt croissant des investisseurs européens pour les ETF, ont pour objectif de rendre le trading d'options plus accessible aux particuliers en leur proposant des instruments de couverture adaptés.

Des dérivés en format poche

Ces mini-options sur ETF, qui nécessitent environ un dixième du capital d'un contrat standard, concernent pour l'instant quatre produits: l'ETF iShares AEX UCITS, l'iShares Core MSCI World UCITS, l'iShares NASDAQ 100 UCITS et le Vanguard S&P 500, qui font partie des ETF les plus populaires et les plus échangés sur les places boursières européennes.

Reconnaissant que les options sont des instruments à effet de levier requérant un niveau adéquat d'éducation financière, Euronext rappelle avoir déployé un programme pédagogique dédié aux investisseurs particuliers, disponible en cinq langues.

Ces dernières années, Euronext a considérablement élargi son activité dans les dérivés financiers avec des produits conçus pour les particuliers. Son offre inclut déjà des options quotidiennes sur l'indice CAC 40 - qui complètent celles très échangées sur l'indice AEX - ainsi que des mini-options sur actions individuelles et des mini-contrats à terme sur les principales obligations d'Etat européennes.

De manière générale, les mini-options permettent aux investisseurs de contrôler leur exposition au risque sans engagement financier important.

