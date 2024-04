Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext : clair signal de rupture sous 87,35E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Euronext valide un clair signal de rupture ('gap' sous 87,45E puis le plancher des 87,35E) qui ramène le titre à proximité du support des 84E des 6 et 11 mars.

La zone de soutien suivant se dessine vers 81,5/81,65E.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -2.18% EURONEXT Euronext Paris -3.91%