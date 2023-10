Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: chute de 22% de l'activité cash en septembre information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 13:18









(CercleFinance.com) - Le volume moyen des transactions quotidiennes (ADV) sur les marchés au comptant d'Euronext a chuté de 22% en septembre par rapport à la même période de l'an dernier, selon les données mensuelles du groupe de Bourses.



En comparaison séquentielle, c'est-à-dire par rapport au mois d'août 2023, le volume quotidien moyen sur les marchés cash d'Euronext s'est toutefois accru de 9%, pour approcher les 2,33 millions de transactions.



Sur les neuf mois déjà écoulés de l'année 2023, le volume quotidien moyen s'établit là encore en forte baisse, à environ 2,5 millions de transactions, soit 30% de moins qu'au cours de la même période de 2022.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.54% EURONEXT Euronext Paris -0.38%