Euronext Cesse Ses Activités De Régulation À Londres

28 mai (Reuters) - EURONEXT NV ENX.PA : * EURONEXT NV: CESSE SES ACTIVITÉS DE RÉGULATION À LONDRES * ANNONCE SON INTENTION DE CESSER SES ACTIVITÉS DE RIE AU ROYAUME-UNI D'ICI LE 30 JUIN 2020 * LE BUREAU D'EURONEXT A LONDRE NE SERA PAS IMPACTÉ PAR LA FERMETURE DU MARCHÉ RÉGLEMENTÉ PAR LA LICENCE ACTUELLE Texte original sur Eikon ID:nGNE85Z6sY Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +1.04%