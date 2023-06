Euronext cède 11,1% dans LCH SA pour 111 millions d'euros

- Intégration des activités de services aux sociétés de Spafid et des actifs technologiques de Nexi;

- Après la migration des centres de données à Bergame puis celle du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading, expansion de l’offre de solutions de clearing à tous les marchés européens d’Euronext d’ici la fin 2024 et déploiement de l’offre autour des crypto-actifs ;

- Poids et volatilité de la régulation européenne ;

- Capacité d’innovation élevée, marge opérationnelle supérieure à celle de ses concurrents européens et rapidité d’exécution des intégrations.

- Maintien des avantages compétitifs -plateforme unique de transactions sur marchés régulés européens et offre de services couvrant tout besoin des intervenants sur marchés financiers ;

- réduction de l’empreinte carbone directe de 75 % en 2030 (vs 2020) et de 72 % en 2027 pour les fournisseurs,

- Stratégie environnementale sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, validée par le SBTi et aux objectifs relevés puis transition vers une finance durable :

- 4 priorités pour la stratégie d’innovation -digitalisation, déploiement du partage d’informations et du co-design, renforcement de l’efficacité des technologies centrales et intégration des innovations telles la tokenisation, les modèles de trading sur mesure… ;

- maintien de la politique de dividende (taux de 50 %) et des investissements (3-5% du chiffre d’affaires),

- croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation,

- Stratégie « Growth for impact 2024 » :

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 2,4, des capitaux propres de 4 Md€ et des liquidités de 1,5 Md€.

- Capital ouvert dont 23,81 % détenus par des actionnaires de référence -ABN Amro, Caisse des dépôts, Cassa Depositi e Prestiti, Euroclear, Federale participatie et Intesa San Paolo ;

- Modèle de croissance fondé sur : renforcement de la chaîne de valeur, expansion de l’offre des plateformes, élargissement de l’offre en cotations, produits et services innovants, renforcement des positions en finance durable et poursuite de la croissance externe ;

- Revenus de 1,5 Md€, répartis entre les transactions pour 35%, la conservation & règlement-livraison pour 17%, le listing pour 15%, les services de données avancées pour 14% et le clearing pour 8% ;

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 23 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

Cette transaction résulte de l'exercice par LCH Group de son option de rachat de la participation de 11,1% d'Euronext dans LCH SA, à la suite de la résiliation anticipée de l'accord de compensation de produits dérivés existant entre Euronext et LCH SA, annoncée le 16 janvier 2023.

