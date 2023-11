Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: BPA ajusté en hausse de 13,7% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - Euronext publie un chiffre d'affaires de 360,2 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 19,5% (+21,3% en données comparables) ainsi qu'un EBITDA ajusté de 213,7 ME, en hausse de 6,9% (7% en comparable).



Le bénéfice net ajusté ressort à 146,5 ME, en hausse de 13,2%, laissant apparaître un BPA ajusté de 1,38 euro (+13,7%).



Selon Stéphane Boujnah, directeur général d'Euronext, ces résultats trimestriels démontrent 'le succès de la stratégie de diversification' de la société.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +2.35% EURONEXT Euronext Paris +1.60%