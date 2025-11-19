Euronext annonce le succès de son OPA sur l'ATHEX, opérateur de la Bourse d'Athènes
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:09
L'ensemble des autorisations réglementaires ayant été obtenues, toutes les conditions de l'offre sont désormais remplies. Le groupe vise 12 MEUR de synergies annuelles d'ici fin 2028, pour un coût d'intégration estimé à 25 MEUR, avec un impact relutif attendu dès la première année suivant la réalisation des synergies.
Stéphane Boujnah, CEO et Président du Directoire, souligne que l'intégration d'ATHEX renforcera la compétitivité du marché grec grâce aux technologies de trading et de post-marché d'Euronext, et confirme l'ouverture d'un centre de support et de technologie à Athènes.
Valeurs associées
|126,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,02%
A lire aussi
-
Le président brésilien Lula rencontre mercredi à Belem les représentants de près 200 pays dans la dernière ligne droite des négociations climatiques de la COP30, pour l'instant sans dénouement en vue. Le Brésil veut que sa COP, la première en Amazonie, soit un ... Lire la suite
-
Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi un bénéfice net annuel de 88 millions d'euros - son premier depuis 2019 - au cours de son exercice décalé 2024-2025, signe selon le groupe de son redressement financier depuis son rapprochement avec ... Lire la suite
-
"Levons-nous ensemble": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a appelé mercredi à ce que "la révolte face au narcotrafic soit durable" avant une marche blanche prévue samedi pour dire "stop". Le maire divers gauche de Marseille, ... Lire la suite
-
par Anastasiia Malenko et Tom Balmforth Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer