NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 974,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Euronext annonce le succès de l'offre publique d'échange volontaire visant à acquérir ATHEX
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:00

Euronext NV ENX.PA :

* EURONEXT ANNONCE LE SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE VOLONTAIRE VISANT À ACQUÉRIR LE GROUPE ATHEX

Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EURONEXT
126,3000 EUR Euronext Paris -1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

