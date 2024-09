Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: acquisition de Substantive Research information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Euronext annonce l'acquisition de 100% de Substantive Research, société basée à Londres et présentée comme un fournisseur de premier plan dans le domaine de la recherche en investissement et de l'analyse comparative des données de marché.



Substantive Research dispose d'une base croissante de plus de 100 clients mondiaux, en Europe et en Amérique du Nord, notamment des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des gestionnaires de patrimoine, des institutions sell-side et des marchés privés.



'L'opération renforcera encore le segment en croissance des services aux investisseurs d'Euronext avec des revenus récurrents de haute qualité, et renforcera la proximité du groupe avec la communauté buy-side', explique le groupe de Bourses.





Valeurs associées EURONEXT 99,70 EUR Euronext Paris -0,40%