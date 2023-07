Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: achèvement de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euronext annonce l'achèvement d'un programme de rachat portant sur 330.000 de ses propres actions, à un prix moyen de 63,77 euros, des rachats effectués par un agent indépendant entre le 12 juin et le 7 juillet.



Le groupe de bourses paneuropéen rappelle que les actions ainsi rachetées visent à répondre à un plan de motivation à long terme, dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 17 mai dernier.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam 0.00% EURONEXT Euronext Paris +0.33%