Euronext achève son programme de rachat d'actions
Le groupe de Bourses paneuropéen rappelle que ce programme de rachat de titres a été exécuté par un intermédiaire financier et qu'il s'est appuyé sur l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2025.
Il sera demandé, lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2026, d'autoriser le conseil d'administration d'Euronext à confirmer l'annulation de ces titres par le retrait des actions acquises dans le cadre de ce programme de rachat d'actions.
|118,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
