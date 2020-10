Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext achète Borsa Italiana à LSE pour €4,325 milliards Reuters • 09/10/2020 à 08:32









EURONEXT ACHÈTE BORSA ITALIANA À LSE POUR €4,325 MILLIARDS LONDRES/PARIS (Reuters) - Euronext va racheter Borsa Italiana, opérateur de la Bourse de Milan, à London Stock Exchange pour 4,325 milliards d'euros, ont annoncé les deux groupes vendredi. L'opérateur des Bourses de Paris, Bruxelles ou encore Amsterdam va mettre la main sur celle de Milan avec le soutien de l'établissement public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et de la banque Intesa Sanpaolo. Cette acquisition est conditionnée à la validation par les autorités européennes du rachat de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses financières, par LSE. (version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +0.26% EURONEXT Euronext Paris -0.59% LSE GROUP LSE +0.31%