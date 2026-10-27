Euronet recule après la publication de résultats décevants au troisième trimestre

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27 octobre - ** Les actions d'Euronet ( EEFT.O ), société spécialisée dans le traitement des paiements, reculent de 6,2 % à 60 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,16 milliard de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 1,20 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 3,55 dollars, un chiffre également inférieur aux estimations de 3,72 dollars

** EEFT indique que la pression continue exercée par la politique d’immigration américaine et l’incertitude économique mondiale a pesé sur le segment des paiements transfrontaliers

** Six des onze courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, quatre “conserver” et un “vendre fortement”; leur objectif de cours médian est de 81,50 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 16 % depuis le début de l'année