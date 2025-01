Eurofins: victime d'un abaissement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific perd du terrain ce mercredi à la Bourse de Paris suite à un abaissement de recommandation de Berenberg, selon lequel le titre a perdu en attrait.



Le courtier, qui dégrade son conseil à 'conserver' contre 'acheter' avec un objectif de cours ramené de 75 à 53 euros, met en évidence la croissance 'décevante' signée par le spécialiste français de la bio-analyse.



'Hormis le vote prévu lors de la prochaine AGM concernant la poursuite de la stratégie consistant à racheter des actifs jusqu'ici loués, nous ne voyons pas beaucoup de catalyseurs positifs pour les 12 mois à venir', explique-t-il dans une note.



De son point de vue, le cycle actuel de révision à la baisse des prévisions du marché est appelé à se prolonger, au vu des objectifs de moyen terme difficiles à atteindre que s'est fixé la société.



S'il dit envisager de possibles bonne surprises cette année au niveau de la marge opérationnelle (Ebitda) et du flux de trésorerie disponible, Berenberg estime que d'autres dossiers s'avèrent aujourd'hui bien plus séduisants au sein du secteur.



Certes, ajoute-t-il, il existe peu de doute sur le scénario d'une revalorisation boursière à moyen terme, mais le bien-fondé de la stratégie de l'entreprise est selon lui plus que compensé par le sentiment de marché qui entoure actuellement la valeur et par les facteurs qui pèsent sur la croissance.



A 10h10, le titre Eurofins reculait de 0,6% pour revenir en direction de ses récents plus bas de cinq ans, signant au passage l'une des plus fortes baisses d'un CAC 40 lui-même en hausse de 0,1%.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 45,75 EUR Euronext Paris -0,72%