Eurofins Scientific : se redresse vers 57,6E

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific enraye sa correction vers 55,9E et se redresse vers 57,6E: c'est une réaction technique pour l'instant qui ne remet pas en cause la tendance baissière.

Il faudrait refranchir l'ex-support majeur des 59,5E (testé les 30 et 26 avril, puis 17 mai et 12/13 juin) puis la résistance baissière moyen terme des 62,5E.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.68%