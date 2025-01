Eurofins Scientific enregistre un chiffre d'affaires record en 2024

(AOF) - Eurofins Scientific a enregistré un chiffre d'affaires de 6,95 milliards d'euros, soit une hausse de 6,7% en glissement annuel et de 4,7% en croissance organique. Le groupe établit "un nouveau record et dépasse le niveau record de chiffre d'affaires d'Eurofins lié à la pandémie Covid-19". L'Ebitda ajusté ressort à 1,55 milliard d'euros, soit une progression de 13,8% en glissement annuel et de 67% par rapport aux 931 millions d'euros enregistrés avant la pandémie de Covid-19 au cours de l'exercice 2019, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11%.

Le bénéfice net s'est élevé à 405 millions d'euros (+32% en glissement annuel) et le BPA de base à 1,87 euro (+41% en glissement annuel).

Par rapport à l'exercice 2019, le bénéfice net a augmenté de 108% (TCAC de 16%) et le BPA de base a augmenté de 128% (TCAC de 18%).

Au cours de l'exercice 2024, Eurofins a reversé 388 millions d'euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Au cours de la période, Eurofins a versé 98 millions d'euros de dividendes (équivalant à 0,50 euro par action) et a dépensé 290 millions d'euros pour racheter 5 850 000 de ses propres actions, représentant 3% de son capital social.

Pour l'année fiscale 2025, Eurofins vise une croissance organique de 4-6%. L'objectif pour la marge d'Ebitda ajustée est de dépasser le niveau de l'exercice 2024 de 22,3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 1er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels ;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,5 Mds€, générée par l’Europe pour 51 % des ventes et l’Amérique du nord pour 38 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », croissance externe, propriété des actifs immobiliers et pénétration du marché asiatique ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (32,7 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant président-directeur général du conseil de 8 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- autonomie des entités opérationnelles –900 laboratoires dans 61 pays,

- focus sur l’amélioration du fond de roulement et l’allocation de capital,

- accélération des acquisitions (15 au 1er semestre, soit 130 M€ environ de revenus),

- sécurisation du réseau par la montée à 33,1 % des sites possédés par le groupe, soit un investissement annuel de 200 M€ environ,

- diversification dans les laboratoires pour matériaux de batteries,

- innovation donnant un avantage concurrentiel :

- partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche,

- laboratoires et plateformes de solutions détenus en propre (système LIMS), bases de données BioPrint et lancement de DiscoveryAI (réduction de 20 % la durée de mise sur le marché des médicaments),

- accompagnement de start-up (319), contribuant à plus de 11 % de la croissance des revenus depuis 2000 avec pour objectif 2024 les diagnostics in vitro, la génomique et les biomarqueurs pour transplantation de foie ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via :

- la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites,

- le recours aux crédits carbone et la participation au fonds Livelihood Carbon,

- la gestion circulaire et l’investissement dans des fermes solaires ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte -activité résiliente, fortes barrières à l’entrée, partenariats anciens avec les institutions de recherche, plus de 200 000 méthodes d’analyse ;

- Bilan maîtrisé : levier de la dette de 1,9 et autofinancement libre de 279 M€ à fin juin.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité (débuts d’année poussifs), par la sensibilité aux conditions climatiques et par les effets de change (négatifs au 1er semestre) ;

- Tensions dans les relations avec SGS pour l’acquisition de sa filiale Crop Science Operations ;

- Forte sanction boursière, fin octobre, au ralentissement de la croissance des ventes, nourrie par les fortes positions vendeuses sur l’action Eurofins, elles-mêmes légitimées par les exigences récurrentes d’informations supplémentaires de la part du fonds Muddy Waters ;

- Après une hausse de 6,5 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : élargissement des fourchettes de chiffre d’affaires -7,075 à 7,175 Mds€- et de résultat d’exploitation -1,525 à 1,575 Md€- et autofinancement libre inchangé de 800 à 840 M€ ;

- Perspectives 2025 : tendance haussière pour les tests vie et consommation, les tests de technologies industrielles et, au 2nd semestre, la biopharma mais poursuite de la morosité dans les agrosciences ;

- Objectifs 2027 : revenus proches de 10 Mds€, marge opérationnelle de 24 %, autofinancement libre proche de 1,5 Md€ et effet de levier inférieur 1,5 ;

- Dividende 2023 de 1 €, en repli de 50 %.