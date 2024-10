Eurofins Scientific: Berenberg relève son objectif de cours

(AOF) - Berenberg reste à l'achat sur Eurofins Scientific et relève son objectif de cours de 55 à 75 euros, contre 55,56 euros aujourd'hui. "Les fondamentaux se sont stabilisés depuis la période de forte inflation et la perte de revenus liée au Covid-19, et l'entreprise offre désormais un potentiel de croissance du bénéfice par action significatif grâce à l'expansion des marges à moyen terme" explique le broker.

