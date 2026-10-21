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Eurofins Scientific ajuste ses objectifs 2026, CA à neuf mois +3,7%
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 07:58

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(Dans le titre, bien lire "à neuf mois" et non "T3")

Eurofins Scientific EUFI.PA a ajusté mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, citant notamment des conditions de marché restant plus atones que d'ordinaire.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a déclaré que la croissance organique annuelle devrait s'avérer inférieure à l'objectif précédent, indiquant que certains programmes cliniques attendus ne redémarreront pas en 2026.

Eurofins visait précédemment une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

Le groupe a toutefois indiqué que le chiffre d'affaires généré par les acquisitions réalisées en 2026 devrait dépasser l'objectif précédent, fixé à 250 millions d'euros annualisés, compte tenu des transactions déjà finalisées.

Eurofins a toutefois confirmé ses objectifs de rentabilité et de flux de trésorerie pour l'année en cours.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Eurofins a enregistré un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 3,7% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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