Eurofins relève ses objectifs pour 2020

15 décembre (Reuters) - Eurofins EUFI.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * EUROFINS RELÈVE SES OBJECTIFS 2020 * EUROFINS VISE DÉSORMAIS UN CA ANNUEL 2020 DE €5,3 MDS AU LIEU DE €5 MDS * EUROFINS VISE DÉSORMAIS UN EBITDA 2020 AJUSTÉ DE €1,3 MD (AU LIEU DE €1,1 MD) Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.83%