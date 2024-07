Eurofins réfute encore les allégations de Muddy Waters

(AOF) - Dans le prolongement de son communiqué de presse du 25 juin dernier en réponse au rapport de Muddy Waters (MW) sur Eurofins publié le 24 juin, Eurofins fournit des informations détaillées pour réfuter les accusations les plus flagrantes et les informations trompeuses diffusées intentionnellement par le vendeur à découvert MW, démontrant et soutenant l'opinion d'Eurofins selon laquelle l'ensemble des allégations et insinuations contenues dans le rapport de MW sont soit inexactes, soit non pertinentes, soit biaisées et/ou trompeuses.

Cette seconde réfutation, étayée par des documents accessibles au public, des allégations infondées et trompeuses de Muddy Waters se concentre sur les questions les plus importantes pour les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les salariés et les autres parties prenantes, selon les discussions que la direction d'Eurofins a eues avec eux depuis le 25 juin 2024, et couvre en particulier les allégations formulées au cours des dix dernières années.

Eurofins continue d'accéder aux archives concernant les faits plus anciens cités avec des erreurs par Muddy Waters et envisagera de formuler des réfutations documentées supplémentaires à un stade ultérieur.

"En outre, la manière dont Muddy Waters a partagé des opinions autonomes et purement subjectives concernant Eurofins dans le cadre de cette campagne publique ne permet pas un dialogue approprié avec les actionnaires et la fourniture d'informations claires et correctes au marché. MW n'a jamais entamé de dialogue avec Eurofins pour discuter de ses évaluations, ce qui aurait pu empêcher la diffusion d'informations incorrectes et trompeuses", fait savoir le groupe de laboratoires d'analyses.

