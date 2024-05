Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: rechute de -5% sous les 57E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Eurofins fait une fois de plus machine arrière toute sous les 60E (second pullback en 10 jours) et rechute de -5% sous les 57E.

Le titre menace déjà l'oblique moyen terme qui gravite vers 56,5E et l'enfoncement de ce support issu du plancher des 45,7E (qui remonte au 26/10/2023), restaurerait un fort risque de rechute sur le plancher des 53,4E du 2 février dernier... puis des 49,7E du 10/11/2023.







Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -3.61%