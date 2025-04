Eurofins: pulvérise la résistance des 52,25E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Eurofins pulvérise la résistance des 52,25E des 3 février, 10 et 20 mars et s'ouvre ainsi le chemin des 53,76E ('gap' du 21/10/2024, désormais comblé) puis des 58E (ex résistance du 27 septembre dernier).





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 53,420 EUR Euronext Paris +8,25%