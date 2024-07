Eurofins: "Pas convaincu", Muddy Waters appelle le groupe à la transparence

(AOF) - "Les commentaires publics d’Eurofins à ce jour ne nous ont pas convaincus que les états financiers de la société étaient exempts d'anomalies significatives, et Muddy Waters reste donc à découvert sur ses actions". C’est ce qu’affirme Carson C. Block CIO (directeur de l’investissement) de Muddy Waters dans une "lettre ouverte" adressée au Dr Martin, patron fondateur du groupe. "L’’audit de trésorerie annoncé ne nous impressionne pas, car nous avons vu de nombreuses entreprises réussir à manipuler des processus similaires, de graves problèmes ayant été ignorés".

Carson Block publie une série de "propositions pour une transparence significative". Il s'agirait notamment pour le groupe de "permettre aux anciens employés de parler ouvertement avec les investisseurs" sans engager de poursuites à leur encontre.

Il s'agirait également de déposer les états financiers consolidés en retard d'Analytical Bioventures S.C.A, car cette holding du Dr Martin est en retard pour la publication de ses comptes consolidés 2021, 2022 et 2023, selon le Registre des sociétés luxembourgeois.

Il faudrait également divulguer les détails de toutes les acquisitions d'entreprises à partir de l'année 2015 incluse. Eurofins devrait divulguer chaque entreprise qu'elle a acquise, qu'il s'agisse d'entités ou d'actifs, ainsi que les montants et les types de contrepartie, la répartition du prix d'achat et les états financiers récapitulatifs des deux années précédant et suivant les acquisitions.

Muddy Waters voudrait également voir Eurofins expliquer son raisonnement pour "chaque entité liquidée, cédée ou transférée depuis 2015" et divulguer les revenus, l'EBITDA, les dépenses de rémunération et le nombre d'employés par type de test dans chaque zone géographique depuis 2015.

Eurofins est enfin appelé à divulguer les détails des sites immobiliers acquis depuis 2020, y compris les prix payés, la superficie en mètres carrés, les noms des sociétés holding et les dépenses de rénovation/agrandissement.

