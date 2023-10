Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: nouveau programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce son intention de lancer un deuxième programme de rachats d'actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital, programme succédant à celui qui s'est déroulé du 3 octobre 2022 au 8 août 2023.



Le nouveau programme devrait démarrer le 25 octobre 2023 et durer jusqu'au 24 octobre 2025, sous réserve du renouvellement de son autorisation par l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en avril 2024.



Un mandat a été confié à un prestataire de services financiers indépendant pour exécuter une première tranche de ce programme, sur une durée maximale de trois mois et pour un volume maximal d'un million d'actions, soit 0,52% du capital du groupe.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.74%