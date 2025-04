Eurofins: le refinancement des obligations hybrides bouclé information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé jeudi avoir bouclé le refinancement partiel de ses obligations hybrides, comme le font actuellement bon nombre d'émetteurs dans un contexte de baisse des taux d'intérêt.



Le spécialiste de la bio-analyse indique avoir accepté le rachat d'obligations pour un montant de 194 millions d'euros sur un total de 400 millions d'euros, ce qui signifie que le montant nominal des obligations hybrides remboursables en 2025 sera de 206 millions d'euros.



Ces titres, émis en 2017, portaient un taux de 3,25%.



Pour mémoire, le groupe avait levé avec succès la semaine passée 400 millions d'euros grâce à une obligation hybride en euros, qui avait été sursouscrite plus de trois fois..



L'objectif de l'émission des obligations nouvelles et de l'offre de rachat consistait à gérer activement le portefeuille d'instruments hybrides de la société.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 50,3800 EUR Euronext Paris +3,56%