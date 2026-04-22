Eurofins : l'activité freinée par la météo en Amérique du Nord au 1T

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 1,789 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse "modérée" de 1,3%, expliquant que des conditions météorologiques exceptionnellement sévères avaient affecté ses activités en Amérique du Nord.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait un chiffre d'affaires de 1,823 milliard d'euros au premier trimestre.

"Eurofins a subi d'importantes difficultés temporaires, notamment en raison des conditions météorologiques exceptionnellement sévères qui ont affecté ses activités en Amérique du Nord et en Europe du Nord, et qui, malgré un rattrapage important en mars, n'ont été que partiellement rétablies à la fin du trimestre", souligne le PDG du groupe, Gilles Martin dans un communiqué.

Pour le reste de l'année 2026, le champion mondial qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques et environnementaux, des cosmétiques, des matériaux, des aliments, anticipe "un rattrapage progressif" et réaffirme ses objectifs annuels tout comme pour le moyen terme et l'exercice 2027.

Signe jugé "encourageant", "la rentabilité et les marges du premier trimestre ont continué de progresser sensiblement", "malgré une croissance organique modeste ce trimestre" qui s'est établie à 2,6%, souligne Eurofins.

En Amérique du Nord, la croissance organique s'est établie à 2,1%, perturbée notamment par les tempêtes de janvier et février.

Les conditions météorologiques ont également pesé sur la croissance organique en Europe du Nord dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale et des analyses environnementales. "L'impact n'a été que partiellement résorbé en fin de trimestre", selon Eurofins.