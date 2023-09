Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : 'gap' sous 56,72E, retombe au contact des 55E information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 15:48









(CercleFinance.com) - Eurofins qui ricoche sous 57E ouvre un 'gap' de rupture sous 56,72E et retombe au contact des 55E.

Le prochain objectif n'est autre que le retracement du plancher annuel des 53,7E du 21 août (et ex-plancher du 13 juillet 2020) et potentiellement le test du support oblique baissier moyen terme qui gravite vers (et désormais sous) les 53E.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -3.13%