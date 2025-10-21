 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,16
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurofins : franche cassure du support des 60,8E du 29 septembre
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:51

Eurofins valide une franche cassure du support des 60,8E du 29 septembre (ex-résistance du 16 juin au 18 juillet) et replonge vers 57,7E, ce qui efface tous les gains depuis le 5 juin dernier : le plancher des 57E testé ce jour là a bien failli être retracé.

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
61,9000 EUR Euronext Paris -3,13%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank